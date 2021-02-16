У Північній Кароліні вирує торнадо, є загиблі і постраждалі

Як повідомляється, торнадо вдарило по округу Барнсвік після півночі. Воно призвело до того, що тисячі людей залишилися без світла, а десятки будинків були зруйновані. Наразі рятувальники продовжують шукати людей, які застрягли під завалами.

"Я ще ніколи не бачив такого. Багато руйнувань. Це буде довгий процес із відновлення міста", - заявив шериф округу Джон Інграм.

Він також попросив людей уникати цього району, поки бригади розчищають вулиці та шукають жертв.

Фото: наслідки торнадо (twitter.com tanner barth)