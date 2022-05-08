В Северной Ирландии впервые на выборах победила партия "Шинн фейн"

При этом "Шинн фейн" удалось потеснить Демократическую юнионистскую партию (ДЮП) на второе место. "Шинн Фейн" из 90 мест в законодательной ассамблее Северной Ирландии получает 27, а ДЮП - 24.

В результате ставленница партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил получит право стать первым министром Северной Ирландии.

"Сегодня начинается новая эра, которая, я считаю, предоставляет всем нам возможность переосмыслить отношения в этом обществе на основе честности, равенства и социальной справедливости", - заявила она.

О'Нил также подчеркнула, что обязательство состоит в том, чтобы работать через партнерство, а не разделение.

"Мы будем работать с теми, кто служит всем другим политическим взглядам, мы будем проявлять уважение и ожидаем уважения к нам", - добавила политик.

Аналитики считают, что целостность Великобритании может оказаться под угрозой, поскольку, если ДЮП ратуют за единство с Соединенным Королевством, то "Шинн Фейн" - выступает за воссоединение Ирландии.

Правда, в ходе предвыборной кампании партия "Шинн Фейн" обходила тему объединения Ирландии.