В Северной Африке сотни мигрантов штурмуют испанский анклав

Фото: мигранты (flickr.com-iom-migration)

Известно об одном погибшем

В Северной Африке сотни мигрантов начали штурм границы между испанским анклавом Мелилья и Марокко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в результате штурма один африканский мигрант погиб, еще 3 получили травмы. Всего в штурме приняли участие около 300 человек.

Отмечается, что около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер. Их отвезли в приемный центр, где был начат процесс их идентификации.

Напомним, что в пятницу, 19 октября, мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты Америки.

Ранее, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что реальным решением проблемы нелегальной миграции является эффективная защита внешних границ ЕС.