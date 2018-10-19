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Туск назвал решение проблемы нелегальной миграции в ЕС

Новости » Общество    19.10.2018 - 09:12
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

По его словам, проблему нелегальной миграции может решить эффективная защита внешних границ ЕС

Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск считает, что реальным решением проблемы нелегальной миграции является эффективная защита внешних границ ЕС. Об этом он заявил в ходе дискуссий по вопросам миграции на саммите ЕС в Брюсселе 18 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Польша".

По его словам, принудительного приема беженцев в ЕС не будет.

Туск добавил, что реальным решением проблемы нелегальной миграции является эффективная защита внешних границ Евросоюза.

"Незаконная миграция сократилась почти на 90% за счет закрытия внешних границ. Если мы будем продолжать фокусироваться на этом, проблема нелегальной миграции будет решена", - отметил он.

Напомним, ранее Туск заявлял, что Европейскому союзу еще рано говорить об успехе в усилиях по противодействию нелегальной миграции. 

Также Туск призвал экономических мигрантов не приезжать в Европу.

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