ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Північній Африці сотні мігрантів штурмують іспанський анклав

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 19:36
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)

Відомо про одного загиблого

У Північній Африці сотні мігрантів розпочали штурм кордону між іспанським анклавом Мелілья та Марокко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, внаслідок штурму один африканський мігрант загинув, ще 3 отримали травми. Загалом в штурмі взяли участь близько 300 людей.

Зазначається, що близько 200 мігрантам вдалося прорватися через семиметровий металевий бар'єр. Їх відвезли до приймального центру, де було розпочато процес їхньої ідентифікації.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 жовтня, мексиканська поліція зупинила караван з декількох тисяч мігрантів, які прямували до Сполучених Штатів.

Раніше, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що реальним рішенням проблеми нелегальної міграції є ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС.

Італія посилила охорону кордону через інцидент із мігрантами У Франції пропонують податкові пільги в 1500 євро за прийом біженців
Новини України АфрикаМігранти Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся