У Північній Африці сотні мігрантів штурмують іспанський анклав

Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)

Відомо про одного загиблого

У Північній Африці сотні мігрантів розпочали штурм кордону між іспанським анклавом Мелілья та Марокко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, внаслідок штурму один африканський мігрант загинув, ще 3 отримали травми. Загалом в штурмі взяли участь близько 300 людей.

Зазначається, що близько 200 мігрантам вдалося прорватися через семиметровий металевий бар'єр. Їх відвезли до приймального центру, де було розпочато процес їхньої ідентифікації.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 жовтня, мексиканська поліція зупинила караван з декількох тисяч мігрантів, які прямували до Сполучених Штатів.

Раніше, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що реальним рішенням проблеми нелегальної міграції є ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС.