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"Северному потоку-2" конец, если Путин решится на вторжение в Украину, - лидер ЕНП

Автор: Сергей Новиков

Глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новые власти должны четко обозначить свою позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Если Путин (президент России, - ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag

По его мнению, ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.

"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает возможность вторжения России, и наиболее вероятным временем для эскалации будет конец января.

По его мнению, это приведет к тому, что в Европу ринутся до 5 млн украинских беженцев.

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Российская ФедерацияГерманияСеверный поток-2