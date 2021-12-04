Вторжение России вызовет до 5 млн украинских беженцев в Европу, - Резников
Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Но российское вторжение можно остановить благодаря сильной позиции и готовности противостоять агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра обороны Алексея Резникова в Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".
"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", - отметил он.
Кроме того, сообщил Резников, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. "Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - добавил министр.
Кроме того, отметил Резников, нападение России также означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставила бы под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".
По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.
"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет иметь чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.
Напомним, The Washington Post сообщило о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.
В то же время немецкое издание Bild сообщило, что по данным западных разведок, нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев. Издание обнародовало карту возможного вторжения.