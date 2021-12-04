Вторжение России вызовет до 5 млн украинских беженцев в Европу, - Резников

Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Но российское вторжение можно остановить благодаря сильной позиции и готовности противостоять агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра обороны Алексея Резникова в Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", - отметил он.

Кроме того, сообщил Резников, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. "Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - добавил министр.

Кроме того, отметил Резников, нападение России также означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставила бы под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет иметь чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.