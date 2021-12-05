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"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП

Новость на русском →
Неділя 05 грудня 2021 11:42
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП Фото: Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Глава фракції Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер вважає, що в разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини повинен негайно згорнути проект "Північний потік-2". І нова влада має чітко позначити свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Якщо Путін (президент Росії, - ред.) пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2 " кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити", - заявив Вебер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag

На його думку, ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства.

"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що допускає можливість вторгнення Росії, і найбільш вірогідним часом для ескалації буде кінець січня.

На його думку, це призведе до того, що до Європи кинуться до 5 млн українських біженців.

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Російська Федерація Германия Північний потік-2
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"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
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