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На Северном мосту в Киеве сегодня перекроют развязку: схема объезда

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 10:44
На Северном мосту в Киеве сегодня перекроют развязку: схема объезда Фото: Северный мост в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 11 ноября 2021 года, в Киеве перекроют съезд с Северного моста на проспект Героев Сталинграда. Дорожники будут менять покрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что с 11:00 до 16:00 на съезде С северного моста на проспект Героев Сталинграда перекроют движение.

"На пересечении просп. Героев Сталинграда и просп. Бандеры будут восстанавливать покрытие после перекладки подземных коммуникаций. Будут работать под путепроводом в направлении улицы Набережно-Рыбальской", - говорится в сообщении.

Схема объезда: Северный мост - просп. С. Бандеры - ул. Иорданская - ул. Приозерная - просп. Героев Сталинграда.

На Северном мосту в Киеве сегодня перекроют развязку: схема объезда

Фото: схема объезда (kyivcity.gov.ua)

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Киев Северный мост
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