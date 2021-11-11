На Северном мосту в Киеве сегодня перекроют развязку: схема объезда

Сегодня, 11 ноября 2021 года, в Киеве перекроют съезд с Северного моста на проспект Героев Сталинграда. Дорожники будут менять покрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что с 11:00 до 16:00 на съезде С северного моста на проспект Героев Сталинграда перекроют движение.

"На пересечении просп. Героев Сталинграда и просп. Бандеры будут восстанавливать покрытие после перекладки подземных коммуникаций. Будут работать под путепроводом в направлении улицы Набережно-Рыбальской", - говорится в сообщении.

Схема объезда: Северный мост - просп. С. Бандеры - ул. Иорданская - ул. Приозерная - просп. Героев Сталинграда.

Фото: схема объезда (kyivcity.gov.ua)