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На Північному мосту в Києві сьогодні перекриють розв'язку: схема об'їзду

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 10:44
На Північному мосту в Києві сьогодні перекриють розв'язку: схема об'їзду Фото: Північний міст у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 11 листопада 2021 року, в Києві перекриють з'їзд з Північного мосту на проспект Героїв Сталінграда. Дорожники будуть міняти покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що з 11:00 до 16:00 на з'їзді з Північного мосту на проспект Героїв Сталінграда перекриють рух.

"На перетині просп.Героїв Сталінграда та просп. Бандери відновлюватимуть покриття після перекладки підземних комунікацій. Працюватимуть під шляхопроводом у напрямку вулиці Набережно-Рибальській", - йдеться у повідомленні.

Схема об'їзду: Північний міст - просп. С. Бандери - вул. Йорданська - вул. Приозерна - просп. Героїв Сталінграда.

На Північному мосту в Києві сьогодні перекриють розв'язку: схема об'їзду

Фото: схема об'їзду (kyivcity.gov.ua)

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