На Северном мосту в Киеве авария парализовала движение транспорта

На мосту задержка движения составит до одного часа
Во вторник днем на Северном мосту столицы парализовано движение автомобильного транспорта. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
При этом отмечается, что движение затруднено в сторону метро "Почайна".
По данным Google maps, на Северном мосту произошло два ДТП, а также проводятся ремонтные работы.
Также отмечается, что задержка движения на мосту возможна до часа.
Кроме того, накануне на трассе Киев-Одесса образовалась большой пробка протяженностью 2-3 км.
Автор: РБК-Украина