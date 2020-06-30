На Северном мосту в Киеве авария парализовала движение транспорта

Во вторник днем на Северном мосту столицы парализовано движение автомобильного транспорта. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

При этом отмечается, что движение затруднено в сторону метро "Почайна".

По данным Google maps, на Северном мосту произошло два ДТП, а также проводятся ремонтные работы.

Также отмечается, что задержка движения на мосту возможна до часа.

Напомним, 29 июня на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.

Кроме того, накануне на трассе Киев-Одесса образовалась большой пробка протяженностью 2-3 км.