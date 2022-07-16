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Северная Македония поддержала предложение ЕС начать переговоры о вступлении

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 15:39
Северная Македония поддержала предложение ЕС начать переговоры о вступлении Фото: Северная Македония поддержала предложение ЕС начать переговоры о вступлении (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент Северной Македонии поддержал предложение ЕС и готов урегулировать исторические споры с Болгарией, а также начать процесс интеграции в союз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Парламент Македонии требует, чтобы македонский язык был официально признан без всяких оговорок. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет в том, что это гарантировано в предложении ЕС.

Болгария, которая выступила против интеграции Северной Македонии в союз, настаивает на том, чтобы страна признала, что македонский язык имеет болгарское корни и в прошлом у двух народов была общая история.

Евродепутаты требуют, чтобы все двусторонние вопросы обсуждались лично между странами и не были критериями, от которых зависит членство Северной Македонии. Во время выступления в парламенте фон дер Ляйен и премьер Северной Македонии Димитар Ковачески подтвердили это и заявили, что двусторонние вопросы стран не входят в переговоры с Брюсселем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что парламент Болгарии снял вето на начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Северной Македонии и Албании.

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