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Північна Македонія підтримала пропозицію ЄС розпочати переговори про вступ

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Субота 16 липня 2022 15:39
Північна Македонія підтримала пропозицію ЄС розпочати переговори про вступ Фото: Північна Македонія підтримала пропозицію ЄС розпочати переговори про вступ (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Північної Македонії підтримав пропозицію ЄС та готовий врегулювати історичні суперечки з Болгарією, а також почати процес інтеграції до союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Парламент Македонії вимагає, аби македонська мова була офіційно визнана без жодних застережень. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запевняє у тому, що це гарантовано в пропозиції ЄС.

Болгарія, яка виступила проти інтеграції Північної Македонії до союзу, наполягає на тому, аби країна визнала, що македонська мова має болгарське коріння й в минулому у двох народів була спільна історія.

Євродепутати вимагають, аби усі двосторонні питання обговорювались особисто між країнами та не були критеріями, від яких залежить членство Північної Македонії. Під час виступу в парламенті фон дер Ляйєн та прем’єр Північної Македонії Дімітар Коваческі підтвердили це й заявили, що двосторонні питання країн не входять до переговорів із Брюсселем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що парламент Болгарії зняв вето на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу Північної Македонії та Албанії.

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