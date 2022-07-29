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Северная Македония передала Украине танки Т-72 (видео)

Фото: Северная Македония передала Украине танки Т-72 (скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Министерство обороны Северной Македонии подтвердил информацию о передаче Украине танков Т-72. Количество предоставляемой техники в ведомстве не уточнили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 360stepeni.

В оборонном ведомстве отметили, что речь идет о танках "третьего поколения" из батальона, который находится в процессе модернизации. Сейчас конвой тяжелой техники находится на пути в Украину.

О количестве переданных машин македонское Минобороны не проинформировало. Тем не менее, известно, что в арсенале армии страны есть 31 танк такого типа.

Интересно то, что эти танки Северной Македонии в 2000 году передала Россия. Теперь же они будут помогать уничтожать путинскую армию, которая осмелилась прийти в Украину.

Напомним, Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy. Главной его особенностью является защита с использованием активной брони собственной разработки ERAWA.

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