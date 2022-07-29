Северная Македония передала Украине танки Т-72 (видео)

В оборонном ведомстве отметили, что речь идет о танках "третьего поколения" из батальона, который находится в процессе модернизации. Сейчас конвой тяжелой техники находится на пути в Украину.

О количестве переданных машин македонское Минобороны не проинформировало. Тем не менее, известно, что в арсенале армии страны есть 31 танк такого типа.

Интересно то, что эти танки Северной Македонии в 2000 году передала Россия. Теперь же они будут помогать уничтожать путинскую армию, которая осмелилась прийти в Украину.