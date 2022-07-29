RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Північна Македонія передала Україні танки Т-72 (відео)

Фото: Північна Македонія передала Україні танки Т-72 (скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 360stepeni.

В оборонному відомстві зазначили, що мовиться про танки "третього покоління" із батальйону, який незабаром планується розформувати. Наразі конвой важкої техніки перебуває на шляху до України.

Про кількість переданих машин македонське Міноборони не поінформувало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Цікавим є те, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. Тепер ж вони будуть допомогати знищувати путінську армію, яка насмілилася прийти в Україну.

Нагадаємо, Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy. Головною його особливістю є захист з використанням активної броні власної розробки ERAWA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України