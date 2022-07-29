Північна Македонія передала Україні танки Т-72 (відео)

В оборонному відомстві зазначили, що мовиться про танки "третього покоління" із батальйону, який незабаром планується розформувати. Наразі конвой важкої техніки перебуває на шляху до України.

Про кількість переданих машин македонське Міноборони не поінформувало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Цікавим є те, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. Тепер ж вони будуть допомогати знищувати путінську армію, яка насмілилася прийти в Україну.