Северная Корея заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности. Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТАК .

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", - говорится в заявлении Ким Ен Чхоля, опубликованном ЦТАК.

Он напомнил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

"Но южнокорейские власти сейчас показали, что мир и доверие, которые они так рекламировали всякий раз, когда представлялась возможность, были всего лишь игрой слов", - отметил Ким Ен Чхоль.

По его словам, власти Южной Кореи "своими руками выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на нашу добрую волю враждебным действием".

"Очевидно, что раз Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с нашим государством, то и мы не можем сделать другого выбора", - заявил он.