ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Северная Корея заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

Новина українською →
КНДР, Среда 11 августа 2021 05:58
Северная Корея заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Северная Корея заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности. Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТАК.

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", - говорится в заявлении Ким Ен Чхоля, опубликованном ЦТАК.

Он напомнил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

"Но южнокорейские власти сейчас показали, что мир и доверие, которые они так рекламировали всякий раз, когда представлялась возможность, были всего лишь игрой слов", - отметил Ким Ен Чхоль.

По его словам, власти Южной Кореи "своими руками выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на нашу добрую волю враждебным действием".

"Очевидно, что раз Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с нашим государством, то и мы не можем сделать другого выбора", - заявил он.

Напомним, что КНДР резко отреагировала на учения США и Южной Кореи. Грозит нанести превентивный удар.

Также, согласно отчету ООН КНДР развивала ядерные программы, несмотря на запреты и кризис.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея Военные учения
NEWS
Коллективный иммунитет к COVID-19 сформировать невозможно: названа причина
Коллективный иммунитет к COVID-19 сформировать невозможно: названа причина
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости