Північна Корея змусить Південну Корею відчувати наближення кризи у сфері безпеки

Північна Корея змусить Південну Корею відчувати наближення кризи в сфері безпеки. Завідувач відділом ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль заявив, що Сеул пошкодує про початок спільних військових навчань з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК .

"Ми будемо робити так, щоб вони щогодини відчували, який небезпечний вибір вони зробили, до якої небезпечної кризи безпеки підходять вони самі в результаті неправильного вибору", - йдеться в заяві Кім Ен Чхоля, опублікованій ЦТАК.

Він нагадав, що Сеулу було надано вибір, проводити навчання чи ні.

"Але південнокорейська влада зараз показала, що мир і довіра, які вони так рекламували щоразу, коли представлялася можливість, були всього лише грою слів", - зазначив Кім Ен Чхоль.

За його словами, влада Південної Кореї "своїми руками викинула шанс поліпшення міжкорейських відносин і відповіла на нашу добру волю ворожою дією".

"Очевидно, що раз Південна Корея і США незмінно вибрали конфронтацію з нашою державою, то і ми не можемо зробити іншого вибору", - заявив він.