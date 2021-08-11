Північна Корея змусить Південну Корею відчувати наближення кризи у сфері безпеки
Північна Корея змусить Південну Корею відчувати наближення кризи в сфері безпеки. Завідувач відділом ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль заявив, що Сеул пошкодує про початок спільних військових навчань з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.
"Ми будемо робити так, щоб вони щогодини відчували, який небезпечний вибір вони зробили, до якої небезпечної кризи безпеки підходять вони самі в результаті неправильного вибору", - йдеться в заяві Кім Ен Чхоля, опублікованій ЦТАК.
Він нагадав, що Сеулу було надано вибір, проводити навчання чи ні.
"Але південнокорейська влада зараз показала, що мир і довіра, які вони так рекламували щоразу, коли представлялася можливість, були всього лише грою слів", - зазначив Кім Ен Чхоль.
За його словами, влада Південної Кореї "своїми руками викинула шанс поліпшення міжкорейських відносин і відповіла на нашу добру волю ворожою дією".
"Очевидно, що раз Південна Корея і США незмінно вибрали конфронтацію з нашою державою, то і ми не можемо зробити іншого вибору", - заявив він.
Нагадаємо, що КНДР різко відреагувала на навчання США і Південної Кореї. Загрожує завдати превентивного удару.
Також, згідно зі звітом ООН КНДР розвивала ядерні програми, незважаючи на заборони і кризу.