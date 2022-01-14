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Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 января КНДР осуществила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Предварительно, ракета могла быть баллистической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.

По информации японских СМИ, с таким предположением выступил японский Кабмин и Минобороны Японии.

Согласно данным японской береговой охраны, ракета КНДР, вероятно, упала в акваторию моря. Однако точное место падения пока выясняется.

Сейчас береговая охрана призывает корабли, находящиеся в акватории Японского моря, в случае обнаружения обломков ракет, не приближаться к ним.

Стоит отметить, что это уже третий ракетный запуск Пхеньяна в этом году.

Напомним, 11 января КНДР заявила, что провела успешные испытание гиперзвуковой ракеты.

Добавим, в тот же день стало известно, что Северная Корея осуществила запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря.

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ЯпонияКНДР