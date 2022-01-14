Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря

Сегодня, 14 января КНДР осуществила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Предварительно, ракета могла быть баллистической.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.
По информации японских СМИ, с таким предположением выступил японский Кабмин и Минобороны Японии.
Согласно данным японской береговой охраны, ракета КНДР, вероятно, упала в акваторию моря. Однако точное место падения пока выясняется.
Сейчас береговая охрана призывает корабли, находящиеся в акватории Японского моря, в случае обнаружения обломков ракет, не приближаться к ним.
Стоит отметить, что это уже третий ракетный запуск Пхеньяна в этом году.
Напомним, 11 января КНДР заявила, что провела успешные испытание гиперзвуковой ракеты.
Добавим, в тот же день стало известно, что Северная Корея осуществила запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря.