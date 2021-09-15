Північна Корея запустила невідомий снаряд: може виявитися балістичною ракетою

Північна Корея запустила невідомий снаряд зі східного узбережжя. Він може виявитися балістичною ракетою .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про запуск повідомив О б'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Також інформацію підтвердили в береговій охороні Японії.

Берегова охорона Японії також повідомила, що об'єкт, який був випущений з Північної Кореї, може бути балістичною ракетою.

Однак ані південнокорейські військові, ані Японська берегова охорона не повідомили подробиць.