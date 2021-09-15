Північна Корея запустила невідомий снаряд: може виявитися балістичною ракетою
Північна Корея запустила невідомий снаряд зі східного узбережжя. Він може виявитися балістичною ракетою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про запуск повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Також інформацію підтвердили в береговій охороні Японії.
Берегова охорона Японії також повідомила, що об'єкт, який був випущений з Північної Кореї, може бути балістичною ракетою.
Однак ані південнокорейські військові, ані Японська берегова охорона не повідомили подробиць.
На минулих вихідних Північна Корея успішно випробувала нову крилату ракету великої дальності, назвавши її "стратегічною зброєю величезної важливості". Аналітики вважають, що ця ракета може стати першою ядерною зброєю в країні.
Нагадаємо, що США готові до переговорів з КНДР. Про це заявили в Білому домі.