ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Північна Корея запустила невідомий снаряд: може виявитися балістичною ракетою

Новость на русском →
КНДР, Середа 15 вересня 2021 07:40
Північна Корея запустила невідомий снаряд: може виявитися балістичною ракетою Фото: КНДР запустила невідомий снаряд (voakorea com)
Автор: Наталья Скороход

Північна Корея запустила невідомий снаряд зі східного узбережжя. Він може виявитися балістичною ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про запуск повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Також інформацію підтвердили в береговій охороні Японії.

Берегова охорона Японії також повідомила, що об'єкт, який був випущений з Північної Кореї, може бути балістичною ракетою.

Однак ані південнокорейські військові, ані Японська берегова охорона не повідомили подробиць.

На минулих вихідних Північна Корея успішно випробувала нову крилату ракету великої дальності, назвавши її "стратегічною зброєю величезної важливості". Аналітики вважають, що ця ракета може стати першою ядерною зброєю в країні.

Нагадаємо, що США готові до переговорів з КНДР. Про це заявили в Білому домі.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР
NEWS
Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться