Великобритания, Франция и Германия осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей
Великобритания, Франция и Германия решительно осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей. Они сделали по этому поводу совмесное заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Страны на Совете Безопасности ООН заявили, что испытания оружия Северной Кореей подрывают мировую безопасность.
"Решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональный и международный мир и безопасность и представляют собой грубое нарушение множества единогласно принятых резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили представители трех стран.
Они отметили, что только с начала года КНДР провела серию испытаний баллистических ракет.
"Многократные испытания баллистических ракет, проведенные КНДР за последние двенадцать месяцев, включая новые так называемые гиперзвуковые ракеты и баллистическую ракету класса "море-поверхность", запускаемую с подводной лодки, иллюстрируют постоянные усилия КНДР для расширения и улучшения своих баллистических возможностей", - говорится в заявлении.
Также страны потребовали КНДР выполнить резолюции Совета Безопасности.
"Мы призываем КНДР полностью выполнить резолюции Совета Безопасности, принять неоднократные предложения диалога, сделанные Соединенными Штатами, и предпринять конкретные шаги к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу ее оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявили дипломаты.
Напомним, что КНДР семь раз запускала ракеты только в этом месяце. Страна не скрывает этого.
Ранее сообщалось, что Япония обеспокоена испытаниями оружия Северной Кореей. Страна перевела армию в повышенную боеготовность.