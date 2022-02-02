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Великобритания, Франция и Германия осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей

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Северная Корея, Среда 02 февраля 2022 23:08
Великобритания, Франция и Германия осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей Фото: Великобритания, Франция и Германия осудили испытания ракет КНДР (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания, Франция и Германия решительно осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей. Они сделали по этому поводу совмесное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Страны на Совете Безопасности ООН заявили, что испытания оружия Северной Кореей подрывают мировую безопасность.

"Решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональный и международный мир и безопасность и представляют собой грубое нарушение множества единогласно принятых резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили представители трех стран.

Они отметили, что только с начала года КНДР провела серию испытаний баллистических ракет.

"Многократные испытания баллистических ракет, проведенные КНДР за последние двенадцать месяцев, включая новые так называемые гиперзвуковые ракеты и баллистическую ракету класса "море-поверхность", запускаемую с подводной лодки, иллюстрируют постоянные усилия КНДР для расширения и улучшения своих баллистических возможностей", - говорится в заявлении.

Также страны потребовали КНДР выполнить резолюции Совета Безопасности.

"Мы призываем КНДР полностью выполнить резолюции Совета Безопасности, принять неоднократные предложения диалога, сделанные Соединенными Штатами, и предпринять конкретные шаги к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу ее оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявили дипломаты.

Напомним, что КНДР семь раз запускала ракеты только в этом месяце. Страна не скрывает этого.

Ранее сообщалось, что Япония обеспокоена испытаниями оружия Северной Кореей. Страна перевела армию в повышенную боеготовность.

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