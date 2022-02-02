Великобритания, Франция и Германия осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей

Великобритания, Франция и Германия решительно осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей. Они сделали по этому поводу совмесное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Страны на Совете Безопасности ООН заявили, что испытания оружия Северной Кореей подрывают мировую безопасность.

"Решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональный и международный мир и безопасность и представляют собой грубое нарушение множества единогласно принятых резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили представители трех стран.

Они отметили, что только с начала года КНДР провела серию испытаний баллистических ракет.

"Многократные испытания баллистических ракет, проведенные КНДР за последние двенадцать месяцев, включая новые так называемые гиперзвуковые ракеты и баллистическую ракету класса "море-поверхность", запускаемую с подводной лодки, иллюстрируют постоянные усилия КНДР для расширения и улучшения своих баллистических возможностей", - говорится в заявлении.

Также страны потребовали КНДР выполнить резолюции Совета Безопасности.