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Северная Корея выпустила снаряд в Японское море

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КНДР, Вторник 28 сентября 2021 03:34
Северная Корея выпустила снаряд в Японское море Фото: Северная Корея выпустила снаряд в Японское море (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Северная Корея выпустила снаряд в Японское море. Из КНДР выпустили по крайней мере один неопознанный снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Подробности уточняются. В частности, было ли это баллистической ракетой, сколько всего снарядов было выпущено, где состоялся запуск и насколько далеко.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском в этом году.

Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, хотя Пхеньян заявил, что она направлена ​​на усиление самообороны от угроз, исходящих от Южной Кореи и США.

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