Северная Корея выпустила снаряд в Японское море. Из КНДР выпустили по крайней мере один неопознанный снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Подробности уточняются. В частности, было ли это баллистической ракетой, сколько всего снарядов было выпущено, где состоялся запуск и насколько далеко.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском в этом году.

Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, хотя Пхеньян заявил, что она направлена ​​на усиление самообороны от угроз, исходящих от Южной Кореи и США.