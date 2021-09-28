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Північна Корея випустила снаряд в Японське море

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КНДР, Вівторок 28 вересня 2021 03:34
Північна Корея випустила снаряд в Японське море Фото: Північна Корея випустила снаряд в Японське море (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Північна Корея випустила снаряд в Японське море. З КНДР випустили принаймні один непізнаний снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Подробиці уточнюються. Зокрема, чи було це балістичною ракетою, скільки всього снарядів було випущено, де відбувся запуск і наскільки далеко.

Якщо буде підтверджено, що снаряд є балістичною ракетою, це стане третім таким пуском в цьому році.

Північній Кореї заборонена будь-яка діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, хоча Пхеньян заявив, що вона спрямована на посилення самооборони від загроз, що надходять від Південної Кореї і США.

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