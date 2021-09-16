Северная Корея показала запуск баллистической ракеты с поезда

Ракеты пролетели около 800 км и попали в запланированную цель, которая была расположена в море.

Отмечается, что проведение испытаний проходили в тот самый день, когда Южная Корея проверяла запуск баллистических ракет с подводных лодок.

Впрочем, испытания Северной Кореи вызвали осуждение и беспокойство со стороны международного сообщества. По мнению США, республика нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Железнодорожная ракетная система является эффективным средством противодействия, способным нанести серьезный многократный удар по угрозе", - заявил маршал Северной Кореи Пак Джонг Чон.