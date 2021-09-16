Північна Корея показала запуск балістичної ракети з потяга

Ракети пролетіли близько 800 км й влучили в заплановану ціль, що була розташована в морі.

Зазначається, що проведення випробувань проходили у той самий день, коли Південна Корея перевіряла запуск балістичних ракет з підводних човнів.

Втім, випробування Північної Кореї викликали осуд та занепокоєння з боку міжнародної спільноти. На думку США, республіка порушує резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Залізнична ракетна система є ефективним засобом протидії, здатним завдати серйозної багаторазовий удар по загрозі", - заявив маршал Північної Кореї Пак Джонг Чон.