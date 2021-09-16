RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Північна Корея показала запуск балістичної ракети з потяга

Автор: Сергій Пишкін

Північна Корея випробувала залізничну ракетну систему. Її використовуватимуть, як контрудар у разі загрози країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ракети пролетіли близько 800 км й влучили в заплановану ціль, що була розташована в морі.

Зазначається, що проведення випробувань проходили у той самий день, коли Південна Корея перевіряла запуск балістичних ракет з підводних човнів.

Втім, випробування Північної Кореї викликали осуд та занепокоєння з боку міжнародної спільноти. На думку США, республіка порушує резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Залізнична ракетна система є ефективним засобом протидії, здатним завдати серйозної багаторазовий удар по загрозі", - заявив маршал Північної Кореї Пак Джонг Чон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северная Корея