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Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пекине

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Пхеньян, Пятница 07 января 2022 10:18
Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пекине Фото: Олимпиада в Пекине пройдет без КНДР (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Северная Корея отказывается участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Среди причин называют пандемию коронавируса и действия "враждебных сил".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что Олимпийский комитет КНДР направил китайским коллегам письмо, в котором объяснил отказ от участия в Олимпиаде.

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника", - говорится в заявлении КНДР.

Отметим, ранее Международный олимпийский комитет дисквалифицировал КНДР за пропуск соревнований в Токио летом 2021 года.

Северная Корея отказалась от летней Олимпиады из-за рисков заражения спортсменов COVID-19.

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