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Північна Корея відмовилася від участі в зимовій Олімпіаді в Пекіні

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Пхеньян, П'ятниця 07 січня 2022 10:18
Північна Корея відмовилася від участі в зимовій Олімпіаді в Пекіні Фото: Олімпіада в Пекіні пройде без КНДР (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Північна Корея відмовляється брати участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. Серед причин називають пандемію коронавірусу та дії "ворожих сил".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Повідомляється, що Олімпійський комітет КНДР направив китайським колегам лист, в якому пояснив відмову від участі в Олімпіаді.

"Ми не зможемо брати участь в Іграх через дії ворожих сил і глобальну коронавірусну пандемію, але будемо повністю підтримувати всі проекти наших китайських товаришів по підготовці грандіозного і прекрасного олімпійського свята", - йдеться в заяві КНДР.

Зазначимо, раніше Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував КНДР через пропуск змагань у Токіо влітку 2021 року.

Північна Корея відмовилася від літньої Олімпіади через ризики зараження спортсменів COVID-19.

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