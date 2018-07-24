Північна Корея почала демонтаж об'єктів ракетного комплексу

КНДР почала демонтаж ключових об'єктів на майданчику

Північна Корея почала демонтаж ключових об'єктів на майданчику ракетно-космічного комплексу Сохе. Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки вважається, що ці об'єкти відіграють важливу роль у розробці технологій для програми міжконтинентальних балістичних ракет Півночі, ці зусилля являють собою значну міру зміцнення довіри з боку Північної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Так, доповідь експертів 38-го аналітичного центру була представлена на тлі питань про готовність Північної Кореї виконати зобов'язання, взяті Кім Чен Ином на саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Лідер КНДР в ході саміту з Трампом 12 червня зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. У підписаному документі лідер КНДР підтвердив прихильність "міцному і стабільному миру".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив упевненість в тому, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризацію країни.