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Северная Корея испытала баллистическую ракету нового типа, способную достигать США

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 03:16
Северная Корея испытала баллистическую ракету нового типа, способную достигать США Фото: КНДР испытала новую баллистическую ракету (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США пришло к выводу, что Северная Корея недавно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Она способна доставить ядерный заряд на американскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источников издания в Пентагоне, ракетные запуски КНДР 26 февраля и 4 марта были испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Она способна нести ядерный заряд и может достигнуть территории США.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, очередные ракетные испытания Северной Кореи - это серьезная эскалация. По его словам, в пятницу, 11 марта, США введут дополнительные санкции против КНДР. Новые ограничения не позволят Пхеньяну получить доступ к иностранным товарам и технологиям для развития своей ракетной программы.

Напомним, 4 марта стало известно о продолжении Северной Кореей серии испытаний ракетного оружия на фоне замороженных ядерных переговоров с США.

Отметим, в феврале Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своими коллегами из Японии и Южной Кореи угрозу со стороны Северной Кореи, активно испытывающей ракеты с начала года.

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