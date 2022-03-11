ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Північна Корея випробувала балістичну ракету нового типу, здатну досягати США

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 03:16
Північна Корея випробувала балістичну ракету нового типу, здатну досягати США Фото: КНДР випробувала нову балістичну ракету (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США дійшло висновку, що Північна Корея нещодавно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу. Вона здатна доставити ядерний заряд на американську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними джерел видання в Пентагоні, ракетні запуски КНДР 26 лютого і 4 березня були випробуваннями міжконтинентальної балістичної ракети нового типу. Вона здатна нести ядерний заряд і може досягти території США.

Як заявив високопоставлений американський чиновник, чергові ракетні випробування Північної Кореї - це серйозна ескалація. За його словами, в п'ятницю, 11 березня, США введуть додаткові санкції проти КНДР. Нові обмеження не дозволять Пхеньяну отримати доступ до іноземних товарів і технологій для розвитку своєї ракетної програми.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо про продовження Північною Кореєю серії випробувань ракетної зброї на тлі заморожених ядерних переговорів з США.

Відзначимо, в лютому держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив зі своїми колегами з Японії і Південної Кореї загрозу з боку Північної Кореї, активно випробовуючої ракети з початку року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"