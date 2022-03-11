Північна Корея випробувала балістичну ракету нового типу, здатну досягати США
Міністерство оборони США дійшло висновку, що Північна Корея нещодавно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу. Вона здатна доставити ядерний заряд на американську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
За даними джерел видання в Пентагоні, ракетні запуски КНДР 26 лютого і 4 березня були випробуваннями міжконтинентальної балістичної ракети нового типу. Вона здатна нести ядерний заряд і може досягти території США.
Як заявив високопоставлений американський чиновник, чергові ракетні випробування Північної Кореї - це серйозна ескалація. За його словами, в п'ятницю, 11 березня, США введуть додаткові санкції проти КНДР. Нові обмеження не дозволять Пхеньяну отримати доступ до іноземних товарів і технологій для розвитку своєї ракетної програми.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо про продовження Північною Кореєю серії випробувань ракетної зброї на тлі заморожених ядерних переговорів з США.
Відзначимо, в лютому держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив зі своїми колегами з Японії і Південної Кореї загрозу з боку Північної Кореї, активно випробовуючої ракети з початку року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.