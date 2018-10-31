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Північна Корея готує ядерні полігони до візиту спостерігачів

Новини » Політика    31.10.2018 - 11:59
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreane)
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreane)

Також був закритий полігон і знищені ще деякі об'єкти для запуску ракет у Донгчангрі

Північна Корея готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни. Про це повідомили представники Служби національної розвідки в парламенті Південної Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У розвідці відзначили, що з'явилися ознаки того, що Північна Корея робить певні підготовчі та розвідувальні дії в зв'язку з можливим візитом експертів.

Також був закритий полігон і знищені ще деякі об'єкти для запуску ракет у Донгчангрі.

Нагадаємо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яка була підписана у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

Раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва заявила, що Південна Корея вивчає можливість послабити санкції, прийняті в травні 2010 року проти КНДР.

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