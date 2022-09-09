Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством

В КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о ее применении "в случае угрозы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно этому документу, ядерная политика страны становится "необратимой".
В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае:
Лидер Северной Кореи Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия.
Напомним,
Northrop Grumman совместно с ВВС США провели испытания первой ракеты-невидимки большой дальности JASSM-ER.
Испытательные пуски первой ракеты класса "воздух-поверхность" с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров вероятного противника, проводились с бомбардировщика B-2.
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