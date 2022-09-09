ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 05:35
Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою Фото: Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

У КНДР схвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю. Мовиться про її застосування "у випадку загрози".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з цим документом, ядерна політика країни стає "незворотною".

Детальніше про закон

У законі вказується, що застосування ядерної зброї передбачене у випадку:

  • загрози для КНДР;
  • нападу на керівництво;
  • спроби перемоги у війні.

Лідер Північної Кореї Кін Чен Ин у своїй промові після ухвалення закону заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї.

Нагадаємо,

Northrop Grumman спільно з ВПС США провели випробування першої ракети-невидимки великої дальності JASSM-ER.

Випробувальні пуски першої ракети класу "повітря-поверхня" зі збільшеною дальністю польоту, непомітною для радарів ймовірного противника, проводилися з бомбардувальника B-2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Ядерна безпека
NEWS
Померла королева Британії Єлизавета II
Померла королева Британії Єлизавета II
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля