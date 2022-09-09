Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою
У КНДР схвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю. Мовиться про її застосування "у випадку загрози".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з цим документом, ядерна політика країни стає "незворотною".
Детальніше про закон
У законі вказується, що застосування ядерної зброї передбачене у випадку:
- загрози для КНДР;
- нападу на керівництво;
- спроби перемоги у війні.
Лідер Північної Кореї Кін Чен Ин у своїй промові після ухвалення закону заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї.
Нагадаємо,
Northrop Grumman спільно з ВПС США провели випробування першої ракети-невидимки великої дальності JASSM-ER.
Випробувальні пуски першої ракети класу "повітря-поверхня" зі збільшеною дальністю польоту, непомітною для радарів ймовірного противника, проводилися з бомбардувальника B-2.
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