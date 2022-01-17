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Северная Корея в четвертый раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Автор: Анна Полисученко

КНДР в четвертый раз в этом году выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. В Кабинете министров Японии считают, что речь идет о запуске баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Эксперты изучают дальность, высоту, скорость и другие характеристики снаряда.

Инцидент произошел всего через три дня после того, как северокорейские военные с железнодорожных платформ запустили две тактические управляемые ракеты, которые поразили заданную цель в Японском море.

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

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КНДРСеверная Корея