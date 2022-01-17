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Північна Корея вчетверте за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

Автор: Анна Полисученко

КНДР вчетверте у цьому році випустила невідомий снаряд у бік Японського моря. У Кабінеті міністрів Японії вважають, що мова йде про запуск балістичної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Експерти вивчають дальність, висоту, швидкість та інші характеристики снаряда.

Інцидент стався всього через три дні після того, як північнокорейські військові з залізничних платформ запустили дві тактичні керовані ракети, які вразили задану ціль в Японському морі.

Минулого тижня Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на введення США нових санкцій відносно фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення і балістичних ракет в КНДР.

Раніше ми писали, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.

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