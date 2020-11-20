Северная Ирландия на две недели вводит жесткий карантин

В Северной Ирландии на две недели усилят карантинные ограничения. Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, начиная с 27 ноября в течение двух недель будут закрыты магазины и предприятия, предоставляющие услуги и продающие товары второстепенной важности. Кроме того, будут закрытыми церкви. Школы останутся открытыми, но есть вероятность продления рождественских каникул.

Отмечается, что в Северной Ирландии гостиничный сектор, а также предприятия, где оказание услуг подразумевает близкий контакт с клиентом, вроде парикмахерских, закрытые уже пять недель.

Напомним, правительство Шотландии приняло решение усилить карантин в стране. Власть вводит четвертый, наиболее суровый уровень карантинных ограничений, в 11 муниципальных районах.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране вводят частичный комендантский час. Он будет действовать в выходные дни.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря.