На севере Вьетнама после сильных ливней сошли оползни, есть жертвы

На данный момент известно о семи погибших, еще 12 человек пропали без вести

На севере Вьетнама в результате ливневых дождей сошли оползни, жертвами которых стали не менее семи человек, еще 12 человек пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Сообщается, что погибли люди в горных провинциях Лай Чау и Ха-Джианг, кроме того, пострадали еще пять человек. По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших будет расти, поскольку вероятность того, что пропавшие без вести остались в живых, очень мала.

Также сообщается, что предварительно ущерб составил 3,32 млн долларов. В результате удара стихии пострадали дома, дороги и сельскохозяйственные земли.

Напомним, в конце мая на Оман и Йемен обрушился тропический циклон, в результате чего погибли 13 человек.