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На Оман и Йемен обрушился тропический циклон, в результате чего погибли 13 человек

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 12:49
Фото: циклон (twitter.comStorm_centre)
Фото: циклон (twitter.comStorm_centre)

Более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома

В Омане и Йемене вследствие тропического циклона "Мекуну" погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает The Weather Channel.

Указано, что за несколько дней в Омане количество осадков превысило ежегодную норму в три раза. Скорость ветра местами достигала 180 км/ч.

Отмечается, что более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены дороги, линии электропередач, пострадала система водоснабжения страны.

Подчеркивается, что "Мекуну" стал сильнейшим циклоном, зарегистрированным в южном Омане.

Напомним, в феврале на Филиппинах эвакуировали более 40 тысяч человек в результате сильных дождей, оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Санба". Стихия нанесла ущерб 15 провинциям. Было повреждено 350 домов, 66 полностью и 284 частично на Висайских островах и регионе Карага.

В Йемене в результате ракетного удара погибли 5 человек, 22 получили ранения В Индии из-за песчаной бури и ливней погибли более 60 человек
Теги публикации: погибшие, Йемен, Оман, циклон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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