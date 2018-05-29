На Оман и Йемен обрушился тропический циклон, в результате чего погибли 13 человек

Более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома

В Омане и Йемене вследствие тропического циклона "Мекуну" погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает The Weather Channel.

Указано, что за несколько дней в Омане количество осадков превысило ежегодную норму в три раза. Скорость ветра местами достигала 180 км/ч.

Отмечается, что более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены дороги, линии электропередач, пострадала система водоснабжения страны.

Подчеркивается, что "Мекуну" стал сильнейшим циклоном, зарегистрированным в южном Омане.

Напомним, в феврале на Филиппинах эвакуировали более 40 тысяч человек в результате сильных дождей, оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Санба". Стихия нанесла ущерб 15 провинциям. Было повреждено 350 домов, 66 полностью и 284 частично на Висайских островах и регионе Карага.