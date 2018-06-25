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Інтерв'ю

На півночі В'єтнаму після сильних злив зійшли зсуви, є жертви

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 08:42
Фото: стихійне лихо у В'єтнамі (twitter.com/ngaphambbc)
Фото: стихійне лихо у В'єтнамі (twitter.com/ngaphambbc)

На даний момент відомо про сімох загиблих, ще 12 людей зникли безвісти

На півночі В'єтнаму в результаті зливових дощів зійшли зсуви, жертвами яких стали не менше семи осіб, ще 12 осіб зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве Управління по боротьбі зі стихійними лихами.

Повідомляється, що загинули люди в гірських провінціях Лай Чау і Ха-Джіанг, крім того, постраждали ще п'ять осіб. За даними Управління по боротьбі зі стихійними лихами, кількість загиблих буде зростати, оскільки ймовірність того, що зниклі безвісти залишилися в живих, дуже мала.

Також повідомляється, що попередньо збиток становив 3,32 млн доларів. В результаті удару стихії постраждали будинки, дороги і сільськогосподарські землі.

Нагадаємо, в кінці травня на Оман і Ємен обрушився тропічний циклон, в результаті чого загинули 13 осіб.

 

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Теги публікації: оползень, Вьетнам  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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