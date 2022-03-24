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На севере Украины захватили российскую колонну обеспечения

Фото: ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Мороз

Украинские силы обороны захватили очередную колонну обеспечения российских оккупантов. В ходе боя она была частично уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили пришвартованный порту Бердянска российский большой десантный корабль "Орск", который перевозил военную технику для оккупантов.

Сегодня утром в оккупированном Бердянске были слышны мощные взрывы, а в порту возник масштабный пожар.

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