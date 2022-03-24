ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На севере Украины захватили российскую колонну обеспечения

Новина українською →
Киев, Четверг 24 марта 2022 10:09
На севере Украины захватили российскую колонну обеспечения Фото: ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Мороз

Украинские силы обороны захватили очередную колонну обеспечения российских оккупантов. В ходе боя она была частично уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили пришвартованный порту Бердянска российский большой десантный корабль "Орск", который перевозил военную технику для оккупантов.

Сегодня утром в оккупированном Бердянске были слышны мощные взрывы, а в порту возник масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране