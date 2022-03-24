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На півночі України захопили російську колону забезпечення

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Київ, Четвер 24 березня 2022 10:09
На півночі України захопили російську колону забезпечення Фото: ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олександр Мороз

Українські сили оборони захопили чергову колону забезпечення російських окупантів. В ході бою вона була частково знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На півночі України частково знищена, а частково захоплена колона забезпечення російських окупантів. Спротив триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили пришвартований порту Бердянська російський великий десантний корабель "Орськ", який перевозив військову техніку для окупантів.

Сьогодні вранці в окупованому Бердянську були чутні потужні вибухи, а в порту виникла масштабна пожежа.

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