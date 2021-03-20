На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров

Служба гражданской защиты Нуэво-Леон и подразделения Национальной армии эвакуировали районы повышенного риска, где проживало около 450 человек.

В ликвидации лесных пожаров принимают участие 643 бригады и пять вертолетов.

Отмечается, что в результате возгорания были разрушены по меньшей мере 80 домов. Также из-за лесных пожаров пострадали по меньшей мере пять человек, о погибших не сообщается.

Власти подозревают, что причиной пожара стали погодные условия на севере страны.

"Высокие температуры, сильная засуха, низкая влажность растительности, среди прочего, увеличивают риск возникновения пожаров", - пояснил губернатор Нуэво-Леон Хайме Родригес.

Специалисты по экологии и окружающей среде отмечают, что в настоящее время чрезвычайно сложно оценить экономический ущерб, хотя они предполагают, что пожар может длиться неделями.

"Пожар привел к еще большему загрязнению окружающей среды в столичном районе Монтеррея, в дополнение к экономическим последствиям", - заявил эксперт по экологии.