На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів

Служба цивільного захисту Нуево-Леон і підрозділи Національної армії евакуювали райони підвищеного ризику, де проживало близько 450 осіб.

У ліквідації лісових пожеж беруть участь 643 бригади і п'ять вертольотів.

Наголошується, що в результаті загоряння були зруйновані щонайменше 80 будинків. Також через лісові пожежі постраждали щонайменше п'ять осіб, про загиблих не повідомляється.

Влада підозрює, що причиною пожежі стали погодні умови на півночі країни.

"Високі температури, сильна посуха, низька вологість рослинності, серед іншого, збільшують ризик виникнення пожеж", - пояснив губернатор Нуево-Леон Хайме Родрігес.

Фахівці з екології та навколишнього середовища відзначають, що в цей час надзвичайно складно оцінити економічний збиток, хоча вони припускають, що пожежа може тривати тижнями.

"Пожежа призвела до ще більшого забруднення навколишнього середовища в столичному районі Монтеррея, в додаток до економічних наслідків", - заявив експерт з екології.