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На севере Косово столкновения, полиция применила слезоточивый газ

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Косово, Среда 13 октября 2021 13:34
На севере Косово столкновения, полиция применила слезоточивый газ Фото: в Косово протесты (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция Косово проводит операцию на севере страны. Там несколько сотен граждан заблокировали улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kosovo Online.

Полиция ворвалась в одну из городских аптек, где начала проверять таможенные бумаги на закупку лекарств. Они назвали это "действиями по предотвращению контрабанды товаров".

Местные жители начали собираться на улицах, выступая против действия полиции. После чего полицейские применили слезоточивый газ, участники стихийного протеста стали забрасывать их камнями в ответ.

Во время столкновений были повреждены несколько припаркованных автомобилей.

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