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На півночі Косова сутички, поліція застосувала сльозогінний газ

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Косово, Середа 13 жовтня 2021 13:34
На півночі Косова сутички, поліція застосувала сльозогінний газ Фото: у Косово протести (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Поліція Косова проводить операцію на півночі країни. Там декілька сотень громадян заблокували вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kosovo Online.

Поліція увірвалася до однієї з міських аптек, де почала перевіряти митні папери на закупівлю ліків. Вони назвали це "діями щодо запобігання контрабанді товарів".

Місцеві жителі почали збиратися на вулицях, виступаючи проти дій поліції. Після чого поліцейські застосували сльозогінний газ, учасники стихійного протесту стали закидати їх камінням у відповідь.

Під час сутичок були пошкоджені кілька припаркованих автомобілів.

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