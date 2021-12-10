ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На севере Испании шторм привел к сильному наводнению: есть жертва

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 20:09
На севере Испании шторм привел к сильному наводнению: есть жертва Фото: На севере Испании шторм привел к сильному наводнению (noticiasdenavarra.com)
Автор: Валерия Полищук

В Испании шторм "Барра" принес с собой сильные дожди. В результате стихии часть севера страны оказалась под водой, поскольку реки вышли из берегов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

От шторма и последующего наводнения больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков.

Правоохранители сообщили, что один человек погиб в небольшом селе Санбилла после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания на его ферме.

Ситуация с больницей Мендаро (Гипускоа) вызывает особую озабоченность у служб экстренной помощи, поскольку она была изолирована от дороги из-за затопления реки Деба.

В настоящее время в результате шторма произошло 209 аварий разного рода, в том числе 21 блокпост в Стране Басков. Также нарушено движение на трассе A-1 в Наварре, недалеко от Олазагутиа.

Власти регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны и в субботу, с основным направлением наводнения на юг, в сторону города Перальта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Штормовое предупреждение
NEWS
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет