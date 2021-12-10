На севере Испании шторм привел к сильному наводнению: есть жертва

В Испании шторм "Барра" принес с собой сильные дожди. В результате стихии часть севера страны оказалась под водой, поскольку реки вышли из берегов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

От шторма и последующего наводнения больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков.

Правоохранители сообщили, что один человек погиб в небольшом селе Санбилла после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания на его ферме.

@lasextameteo Puente románico en el paseo del Arga a su paso por Burlada (Navarra). 14:30 h. Casi desaparecido bajo el caudal del río pic.twitter.com/5nsPTGt0b7 — Marta Pérez de Albén (@m_pedal) December 10, 2021

Ситуация с больницей Мендаро (Гипускоа) вызывает особую озабоченность у служб экстренной помощи, поскольку она была изолирована от дороги из-за затопления реки Деба.

В настоящее время в результате шторма произошло 209 аварий разного рода, в том числе 21 блокпост в Стране Басков. Также нарушено движение на трассе A-1 в Наварре, недалеко от Олазагутиа.

Власти регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны и в субботу, с основным направлением наводнения на юг, в сторону города Перальта.