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На півночі Іспанії шторм призвів до сильної повені: є жертва

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П'ятниця 10 грудня 2021 20:09
На півночі Іспанії шторм призвів до сильної повені: є жертва Фото: на півночі Іспанії шторм призвів до сильної повені (noticiasdenavarra.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Іспанії шторм "Барра" приніс з собою сильні дощі. В результаті стихії частина півночі країни опинилася під водою, оскільки річки вийшли з берегів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Від шторму і подальшої повені найбільше постраждали регіони Наварра і Країна Басків.

Правоохоронці повідомили, що одна людина загинула в невеликому селі Санбілла після зсуву, що зійшов на дах господарської будівлі на його фермі.

Ситуація з лікарнею Мендаро (Гіпускоа) викликає особливе занепокоєння у служб екстреної допомоги, оскільки вона була ізольована від дороги через затоплення річки Деба.

В цей час в результаті шторму сталося 209 аварій різного роду, в тому числі 21 блок-пост в Країні Басків. Також порушено рух на трасі A-1 в Наваррі, недалеко від Олазагутіа.

Влада регіонів оголосила про повінь другого рівня і заявила, що аналогічні умови ймовірні і в суботу, з основним напрямком повені на південь, у бік міста Перальта.

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