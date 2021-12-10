На півночі Іспанії шторм призвів до сильної повені: є жертва
В Іспанії шторм "Барра" приніс з собою сильні дощі. В результаті стихії частина півночі країни опинилася під водою, оскільки річки вийшли з берегів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Від шторму і подальшої повені найбільше постраждали регіони Наварра і Країна Басків.
Правоохоронці повідомили, що одна людина загинула в невеликому селі Санбілла після зсуву, що зійшов на дах господарської будівлі на його фермі.
@lasextameteo Puente románico en el paseo del Arga a su paso por Burlada (Navarra). 14:30 h. Casi desaparecido bajo el caudal del río pic.twitter.com/5nsPTGt0b7— Marta Pérez de Albén (@m_pedal) December 10, 2021
Ситуація з лікарнею Мендаро (Гіпускоа) викликає особливе занепокоєння у служб екстреної допомоги, оскільки вона була ізольована від дороги через затоплення річки Деба.
В цей час в результаті шторму сталося 209 аварій різного роду, в тому числі 21 блок-пост в Країні Басків. Також порушено рух на трасі A-1 в Наваррі, недалеко від Олазагутіа.
Más imágenes de un día muy complicado en toda #Navarra.— Navarra Televisión (@NavarraTV) December 10, 2021
#Sangüesa
#RiadasNavarra https://t.co/CtDhBy5Xio pic.twitter.com/nmv5pcUVft
Влада регіонів оголосила про повінь другого рівня і заявила, що аналогічні умови ймовірні і в суботу, з основним напрямком повені на південь, у бік міста Перальта.
@lasextameteo río Arga a su paso por la localidad de Burlada (Navarra) a las 14:30 h pic.twitter.com/rLN8T8jTk5— Marta Pérez de Albén (@m_pedal) December 10, 2021
#IndundacionesPamplona#Lluvias#Navarra pic.twitter.com/m0mzNzLqD0— OSKAR (@OskarZabu) December 10, 2021