На півночі Іспанії шторм призвів до сильної повені: є жертва

В Іспанії шторм "Барра" приніс з собою сильні дощі. В результаті стихії частина півночі країни опинилася під водою, оскільки річки вийшли з берегів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Від шторму і подальшої повені найбільше постраждали регіони Наварра і Країна Басків.

Правоохоронці повідомили, що одна людина загинула в невеликому селі Санбілла після зсуву, що зійшов на дах господарської будівлі на його фермі.

@lasextameteo Puente románico en el paseo del Arga a su paso por Burlada (Navarra). 14:30 h. Casi desaparecido bajo el caudal del río pic.twitter.com/5nsPTGt0b7 — Marta Pérez de Albén (@m_pedal) December 10, 2021

Ситуація з лікарнею Мендаро (Гіпускоа) викликає особливе занепокоєння у служб екстреної допомоги, оскільки вона була ізольована від дороги через затоплення річки Деба.

В цей час в результаті шторму сталося 209 аварій різного роду, в тому числі 21 блок-пост в Країні Басків. Також порушено рух на трасі A-1 в Наваррі, недалеко від Олазагутіа.

Влада регіонів оголосила про повінь другого рівня і заявила, що аналогічні умови ймовірні і в суботу, з основним напрямком повені на південь, у бік міста Перальта.