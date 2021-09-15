ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На севере Финляндии выпал первый снег

Новина українською →
Хельсинки, Среда 15 сентября 2021 15:46
На севере Финляндии выпал первый снег Фото: в Финляндии выпал первый снег (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На севере Финляндии во вторник выпал первый снег. Он существенно осложнил движение на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yle.

Обильный снегопад осложнил движение на дорогах. Между городами Оулу и Кеми выпало от 5 до 10 сантиметров снега.

Серьезных аварий удалось избежать, хоть снегопад и застал врасплох автомобилистов на летней резине. 14 сентября занесли в статистику как официальную дату первого снега в этом сезоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Снегопад
NEWS
Теракт в Днепре: все подробности
Теракт в Днепре: все подробности
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине