На севере Финляндии выпал первый снег
Фото: в Финляндии выпал первый снег (twitter.com)
На севере Финляндии во вторник выпал первый снег. Он существенно осложнил движение на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yle.
Обильный снегопад осложнил движение на дорогах. Между городами Оулу и Кеми выпало от 5 до 10 сантиметров снега.
Серьезных аварий удалось избежать, хоть снегопад и застал врасплох автомобилистов на летней резине. 14 сентября занесли в статистику как официальную дату первого снега в этом сезоне.