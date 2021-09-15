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На півночі Фінляндії випав перший сніг

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Гельсінкі, Середа 15 вересня 2021 15:46
На півночі Фінляндії випав перший сніг Фото: у Фінляндії випав перший сніг (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

На півночі Фінляндії у вівторок випав перший сніг. Він суттєво ускладнив рух на дорогах.

Про це повіомляє РБК-Україна, посилаючись на Yle.

Рясний снігопад ускладнив рух на дорогах. Між містами Оулу і Кемі випало від 5 до 10 сантиметрів снігу.

Серйозних аварій вдалося уникнути, хоч снігопад і застав зненацька автомобілістів на літній гумі. 14 вересня занесли в статистику як офіційну дату першого снігу в цьому сезоні.

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