На півночі Фінляндії випав перший сніг
Фото: у Фінляндії випав перший сніг (twitter.com)
На півночі Фінляндії у вівторок випав перший сніг. Він суттєво ускладнив рух на дорогах.
Про це повіомляє РБК-Україна, посилаючись на Yle.
Рясний снігопад ускладнив рух на дорогах. Між містами Оулу і Кемі випало від 5 до 10 сантиметрів снігу.
Серйозних аварій вдалося уникнути, хоч снігопад і застав зненацька автомобілістів на літній гумі. 14 вересня занесли в статистику як офіційну дату першого снігу в цьому сезоні.