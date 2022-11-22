У Севастополі зупинили рух морського транспорту після вибухів

Так звана "влада" Севастополя вирішила призупинити рух морського пасажирського транспорту після того, як у місті прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
Причин зупинки руху морського транспорту окупаційна "влада" не називає.
Зазначимо, що сьогодні, 22 листопада, увечері в Севастополі було чути вибухи.
Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв заявляв, що місто нібито атакують Севастополь і там працює ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.