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У Севастополі зупинили рух морського транспорту після вибухів

Ілюстративне фото: у Севастополі зупинили рух морського транспорту після вибухів (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Так звана "влада" Севастополя вирішила призупинити рух морського пасажирського транспорту після того, як у місті прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Причин зупинки руху морського транспорту окупаційна "влада" не називає.

Зазначимо, що сьогодні, 22 листопада, увечері в Севастополі було чути вибухи.

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв заявляв, що місто нібито атакують Севастополь і там працює ППО.

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СевастопільКрымВибухВійна Росії проти України